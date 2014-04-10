У Дніпропетровську затримано працівника міліції, який ”кришував” гральний бізнес

У Дніпропетровській області працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю, внутрішньої безпеки та прокуратури затримали підполковника міліції, який ”кришував” гральний бізнес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, підполковник міліції, обйймаючи посаду начальника відділу, до обов’язків якого входило припинення роботи гральних закладів, тривалий час їх «кришував», за що кожного місяця отримував кошти.

За попередніми підрахунками, з однієї мережі гральних закладів, які діяли в Дніпропетровську, він отримав близько 500 тис. грн.

Працівнику міліції слідчим прокуратури Дніпропетровської області оголошено про підозру в скоєнні ряду злочинів, серед яких одержання неправомірної вигоди. Згідно з рішенням суду, до внесення застави у розмірі 10 млн грн він перебуватиме під вартою.

Відомо, що до незаконної діяльності причетні й інші посадові особи, роль й участь яких у масштабній схемі збагачення від нелегального бізнесу зараз встановлюється.