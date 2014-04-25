Під Одесою висаджено в повітря блок-пост, постраждало семеро осіб
10:16, 25 квітня 2014Кримінал
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Вибух стався на блок-посту в районі 7 км Овідіопольської дороги в Одеській області.
Про це повідомляє УМВС в Одеській області.
В результаті інциденту було поранено семеро осіб, зокрема одного співробітника міліції.
Потерпілих доставлено до лікарень, де їм надали першу медичну допомогу. На місці події працюють слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічної групи. Встановлюються всі обставини даної події.
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