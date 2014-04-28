Правоохоронці Полтавщини зібрали кошти для театру імені Гоголя, де в березні сталася пожежа

Міліція Полтавщини 26 квітня приєдналася до благодійної акції зі збору коштів на відновлення сценічного обладнання Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Гоголя, яке було знищено внаслідок пожежі 25 березня 2014 року.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Полтавського облуправління міліції.

У концерті взяли участь симфонічний оркестр театру ім. М.Гоголя та квартет солістів театру. Підтримали акцію й заслужені артисти України Наталія Сулаєва, Валерій Соколик, заслужений працівник культури України Михайло Герасименко, Володимир Яковлев, переможниця Х-фактору Альона Киба та народний аматорський вокально-інструментальний центр «Вікторія» полтавського педуніверситету.

Глядачами були працівники міліції Полтавщини, ветерани МВС та їх родини, полтавська молодь та представники ЗМІ.

Після завершення концерту начальник УМВС вручив директору полтавського театру грошовий сертифікат на суму 6000 гривень, які зібрала профспілка атестованих працівників міліції та запевнив, що правоохоронці завжди готові допомогти громаді.