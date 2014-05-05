В Донецьку невідомі зі зброєю скоїли напад на офіс «УДАРу»

В Донецьку на офіс партії «УДАР» скоєно збройний напад.

Про це повідомив голова Донецької обласної організації «УДАРу», народний депутат Єгор Фірсов, поінформували УНІАН у прес-службі партії.

«Сьогодні вдень до офісу партії «УДАР» увірвалося четверо осіб з автоматами. Вони вибили ногами двері до приміщення», - сказав Фірсов. За його словами, в офісі не було працівників, тому ніхто не постраждав. В той же час, наголосив Фірсов, нападники забрали документи, розбили техніку та розлили по всьому офісу фарбу.

Водночас він зауважив, напад був здійснений на офіс партії, про існування якого мало хто знав.