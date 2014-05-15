У Києві затримано генерал-лейтенанта Держприкордонслужби, який отримав 350 тис. грн. хабара

Дарницькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрито в отриманні неправомірної вигоди керівника одного з департаментів Державної прикордонної служби України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, високопосадовець за прийняття позитивних рішень щодо закупівлі речового майна для потреб Держприкордонслужби через посередника отримав від керівника товариства з обмеженою відповідальністю кошти на загальну суму близько 350 тис. грн Йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та затримано.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування триває.