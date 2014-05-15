Експерти пропонують реформувати міліцію у сервісну службу поліції з гарантування безпеки громадян і правопорядку.

На прес-конференції в УНІАН представники експертної групи з реформування органів правопорядку в рамках громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» презентували концепцію реформування правоохоронних органів та проект Закону України «Про поліцію і поліцейську діяльність».

Як заявив один із розробників документу, експерт Центру політико-правових реформ, головний експерт робочої групи з реформування органів правопорядку в Україні ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Олександр Банчук, головною метою реформування міліції є трансформування існуючої моделі у сервісну службу поліції, яка у своїй роботі у сфері попередження, припинення та розкриття правопорушень керується принципами верховенства права і неухильного дотримання прав та основоположних свобод людини.

За словами Банчука, також експерти розробили проект Закону України «Про поліцію і поліцейську діяльність».

”Від 90-го року не було ініціативи змінити закон ”Про міліцію”. Ми пропонуємо свої зміни, проект яких надіслали до МВС, Міністерства юстиції і чекаємо їхніх висновків та рекомендації”, - сказав Банчук.

За його словами, змінами до закону пропонується встановити, що міністр внутрішніх справ як політична особа має бути позбавлений повноважень щодо оперативного керування поліцією.

Також експерти пропонують змінити статус міліції, щоб поліція перетворилася з воєнізованого формування на службу, яка надає суспільству послуги із гарантування безпеки і правопорядку, а самі поліцейські мають держслужбовцями, а не військовослужбовцями, та мати прості і зрозумілі для людей звання, що не повинні копіюватися з військових звань.

Крім того, проектом закону передбачено створення місцевої поліції, адміністративної поліції, до якої входитиме служба патрулювання, служба охорони та служба оперативного реагування. Також пропонується сформувати кримінальну, фінансову, військову та прикордонну поліцію.

Водночас, на думку експертів, мають бути реорганізовані ДАІ, патрульна служба, державна лісова охорона, рибохорона, а їхні функції передаються адміністративній поліції.

Разом з тим Банчук наголосив, що поліція не повинна займатися реєстрацією транспортних засобів, приймати іспити на право їхнім керуванням, видавати дозволи на перевезення небезпечних вантажів тощо.