У Криму назріла проблема відкриття україномовних класів?

Представництво Президента України в Криму закликає владу автономії забезпечити права громадян на освіту державною мовою.

Як повідомили у Представництві, ”у лютому до Представництва Президента України звернулася батьківська рада навчально-виховного комплексу ”Українська школа-гімназія” у Сімферополі щодо перевантаженості цього навчального закладу та очікуваного суттєвого перевищення кількості бажаючих навчатися у першому класі над можливостями гімназії. Моніторинг ситуації підтвердив справедливість тверджень батьківської ради. Так, 1 березня, у перший день запису до перших класів НВК ”Українська школа-гімназія” було подано майже удвічі більше заяв бажаючих, ніж є місць”.

”У даний час гімназія здатна створити належні умови для прийому 56 дітей у два перших класи. Уже опівдні 29 лютого батьки почали формувати чергу, щоб записати дітей до них. На середину дня 1 березня було подано 99 заяв і процес цей продовжується. Можливості НВК ”Українська школа-гімназія” розраховані на 672 учнів, проте на сьогодні у ній навчається уже 832 учні. На жаль, задовольнити усіх бажаючих цей заклад не зможе”, - відзначає Представництво Президента України в АРК.

Відкриття україномовних класів в інших школах Сімферополя не вирішує проблеми, наголошують у Представництві, оскільки ”тільки у цій гімназії не лише навчання, а й виховання ведеться державною мовою”. ”Відповідно, назріла проблема відкриття у Сімферополі додаткових загальноосвітніх закладів, де б весь освітньо-виховний процес був би україномовним”, йдеться у повідомленні.

Дану проблему треба вирішувати практично у всіх регіонах автономії, оскільки ”потреба кримчан у навчанні державною мовою зростає, а Конституція України це право їм гарантує”, відзначили у Представництві.

У зв`язку з цим, кримське Представництво Президента України звертає увагу органів влади та самоврядування у Криму на необхідність виконання у повному обсязі указу глави держави Віктора ЮЩЕНКА від 20 листопада 2007 року щодо деяких заходів із розвитку гуманітарної сфери в Криму та закликає забезпечити конституційне право громадян на освіту державною мовою.