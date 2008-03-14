У мешканця Цукрової головки вилучено кілограм ”зілля”
16:16, 14 березня 2008Крым
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Тепер життя у нього буде не цукор
Співробітниками Балаклавського райвідділу Севастополя вилучили у 33-річного мешканця селища Цукрова головка кілограм коноплі.
За фактом злочину порушена кримінальна справа за ч.1 статті 309 Кримінального кодексу України – незаконні операції з наркотиками, повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі.
Як повідомив начальник слідчого відділу Володимир МОРОЗОВ, підозрюваний вирощував коноплю на городі свого приватного домоволодіння, переробляв і продавав місцевим наркоманам.
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