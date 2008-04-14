У комісаріаті ООН з прав біженців стурбовані ситуацією в Криму

Радники з правових питань представництва Управління Верховного Комісара ООН з прав біженців в Україні (УВКБ ООН) Дмитро ПЛЕЧКО і Оксана БАБИЧ дуже стурбовані останніми подіями, що відбуваються в Криму, зокрема актами вандалізму на мусульманських кладовищах і появою образливих по відношенню до кримських татар написів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу, про це йшлося під час зустрічі представників УВКБ ООН з першим заступником голови Меджлісу Рефатом ЧУБАРОВИМ.

«Представники УВКБ ООН висловили сильну стурбованість останніми подіями, що відбуваються в Криму, особливо як це подається у ряді українських і кримських ЗМІ», - повідомляє Меджліс.

Зокрема, за словами Д.ПЛЕЧКА, він зустрічався з представниками кримської міліції, і правоохоронці не виключають версії щодо спеціальних дій з метою спровокувати загострення суспільно-політичної ситуації в Криму (задуманих, можливо, напередодні 18 травня – Дня пам`яті жертв депортації).

Під час зустрічі представників УВКБ ООН з першим заступником голови Меджлісу обговорювалися питання, що стосуються всього комплексу проблем, з якими стикаються кримські татари, повертаючись до Криму на постійне місце проживання. Зокрема, Р.ЧУБАРОВ повідомив про проблеми, пов`язані з отриманням кримськими татарами громадянства України, про проблеми з реєстрацією, перетином кордону України, отриманням компенсації за проїзд і перевезення особистого майна.

Д.ПЛЕЧКО поінформував про розроблений Державним комітетом України у справах національностей і релігії законопроект України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою». Р.ЧУБАРОВ назвав цей проект «вихолощеним варіантом» Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», який був ухвалений у червні 2004 року Верховною Радою України, але через вето тодішнього Президента країни Леоніда КУЧМИ не набув чинності. Д.ПЛЕЧКО звернувся до керівництва Меджлісу з проханням направити підготовлені Меджлісом пропозиції і зауваження до проекту закону України (у варіанті Держкомнацміграції України) також і на адресу УВКБ ООН.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 лютого на мусульманському кладовищі в кримському смт. Нижньогірське вандали розбили майже всі надгробки – понад 200. За даним фактом була порушена кримінальна справа, злочинців поки не знайдено.

У квітні в Сімферополі і Білогірську були виявлені образливі по відношенню до кримських татар написи.

У ніч на 11 квітня на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке в передмісті Сімферополя невідомі зруйнували 39 надгробків. На огорожі кладовища був зроблений образливий по відношенню до кримських татар напис, намальована шибениця і перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля огорожі кладовища невідомі залишили 4 християнські вінки. Правоохоронці проводять розслідування.

Виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ після акту вандалізму на мусульманському кладовищі в передмісті Сімферополя віддав наказ узяти під охорону всі мусульманські кладовища на території кримського півострова.