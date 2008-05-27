Росія глибоко стурбована планами України
Мова йде про ретрансляцію телеканалів
Міністерство закордонних справ Російської Федерації глибоко стурбоване планами України щодо припинення ретрансляції російських телеканалів за системою кабельного телебачення.
Про це йдеться коментарі Департаменту інформації й друку МЗС Росії щодо ситуації з російською мовою в Україні, розміщеному на офіційному сайті міністерства.
Останнім часом на адресу керівництва Російської Федерації та МЗС Росії надходять численні звернення українських громадських організацій і громадян із глибокою стурбованістю у зв`язку з погіршенням ситуації з російською мовою в Україні, зокрема, у зв`язку з планами відключення з системи кабельного телебачення країни програм російських телеканалів, наголошується в документі.
У зазначеному зверненні висловлюється обгрунтована тривога з приводу того, що українська влада всупереч думці мільйонів російськомовних громадян України фактично веде справу до тотальної українізації національного телеефіру. Прямо констатується, що в даному випадку йдеться про «створення в Україні моноетнічного гуманітарного простору», сказано в коментарі МЗС Росії.
На думку міністерства, особливо гостро це питання, як зазначається, стоїть у південно-східних регіонах України, де більшість населення – російськомовні громадяни. У зв`язку з цим вони направили російському керівництву копію їхнього звернення до Президента України В.А.ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Ю.В.ТИМОШЕНКО й голови Верховної Ради А.П.ЯЦЕНЮКА з проханням посприяти у вирішенні ситуації, що складається в українському телеефірі.
МЗС Росії підкреслює, що в Москві повністю розділяють глибоку стурбованість російськомовного населення України з питання ретрансляції російських телеканалів на її території. «Ми вважаємо, що такі кроки, якщо вони будуть зроблені, є порушенням відповідних положень російсько-українських домовленостей про співпрацю засобів масової інформації двох країн і не відповідають добросусідському й дружньому характеру наших відносин», - зазначає Міністерство закордонних справ РФ.
Зі свого боку російське зовнішньополітичне відомство обіцяє добиватися, щоб в Україні відповідно до національного законодавства й загальноприйнятих міжнародних стандартів дотримувалися демократичні норми при забезпеченні конституційного права громадян – на вільний вибір джерел інформації.