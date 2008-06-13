Севастополь відзначає своє 225-річчя

У Севастополі сьогодні розпочалися основні заходи до 225-річчя заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10-й ранку в районі Парку Перемоги (Гагарінський район міста) розпочалася церемонія відкриття стели і закладки капсули з нагоди початку будівництва тут Севастопольського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України.

О 13-й представники керівництва міста, української урядової делегації делегацій регіонів України і Росії, які прибувають на святкування ювілею, командування ВМС України і ЧФ РФ, громадськість міста покладуть квіти до Вічного вогню на Меморіалі героїчної оборони Севастополя в 1941-1942 роках. Одразу ж після цього відбудеться урочисте відкриття після реконструкції Приморського бульвару і літнього естрадного майданчика „Ракушка” (потім тут відбудеться концерт художніх колективів міста).

О 15-й годині у севастопольському академічному російському театрі імені А.В.Лавриньова пройдуть урочисте зібрання і святковий концерт, присвячені 225-річчю заснування міста-героя Севастополя.

Сьогодні ж відбудеться прийом керівництвом міста гостей і делегацій.

14 червня, безпосередньо в день міста, урочисті заходи розпочнуться о 9-й ранку мітингом з нагоди відкриття пам’ятника Гетьману України Петру Конашевичу-Сагайдачному (проспект Античний, район бухти Омега). В цей же час у Володимирському соборі на території Національного заповідника „Херсонес Таврійський” розпочнеться урочиста літургія на честь 225-річчя заснування Севастополя.

О 15-й годині в центрі міста (в сквері навпроти Собору Петра і Павла) відбудеться урочисте відкриття пам’ятника Кирилу і Мефодію.

О 18-й на площі Нахімова пройде гала-концерт зірок української і російської естради, по завершенні якого в акваторії Севастопольської бухти організаторами свята заплановано провести лазерне шоу і святковий феєрверк.

Окрім цього, до дня міста буде проведено низку спортивних і концертних заходів в різних районах міста.

Попередньо, українську урядову делегацію на цих урочистостях очолить віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК, делегацію Уряду РФ - перший віце-прем’єр Сергій ІВАНОВ. У Севастополі очікуються гості з 26 регіонів України і 10 регіонів Росії. Гостями свята також будуть представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні.