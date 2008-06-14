«Артек» святкує своє 83-річчя

16 червня Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим) святкує своє 83-річчя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі дитячого центру, на 16 червня в «Артеку» запланована низка заходів, присвячених дню народження. Так, у всіх таборах «Артека» традиційно відбудуться церемонії – в гостях у дітей побувають ветерани, вожаті, які працювали тут в різні роки, і «артеківці» різних років.

У дітей і дорослих, які народилися 16 червня, - подвійне свято. З днем народження їх привітає весь «Артек»: 1200 ровесників-артеківців, гості, вожаті, співробітники і ветерани центру. Подарунком іменинникам і всім артеківцям стане вечірня святкова розважальна програма «З Артеком навколо світу».

«Цього року «Артеку» виповнюється 83 роки. Ось вже багато років літопис найвідомішого в світі дитячого центру складається з артеківських змін понад півтора мільйонів хлопчиків та дівчаток, які побували тут хоча б один раз, а також доль величезної кількості співробітників, які присвятили «Артеку» частину свого життя», - зазначає прес-служба «Артека».

Напередодні дня народження дитячого центру до акваторії «Артека» увійде один з військових кораблів ВМС України. «Це щорічний подарунок військових моряків юним артеківцям», - зазначили в прес-службі. Зі свого боку діти з артеківської морської флотилії мають намір показати військовим морякам свої уміння.

Довідка. 16 червня 1925 року в Артеку відкрито Всесоюзний табір-санаторій для дітей, які страждали туберкульозною інтоксикацією та іншими дитячими захворюваннями.