16 травня - 10.00. Пікет прокуратури Криму у зв`язку з подіями в Алушті. Організатор акції - Партія регіонів.

09.00. - Планується пікет прокуратури прибічниками партії "Союз".

***Мер Алушти В.ЩЕРБИНА і два його підлеглих були затримані 13 червня під час спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗу. Алуштинських урядовців затримали за підозрою в здійсненні посадових злочинів. Їм інкримінують неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді.