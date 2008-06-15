Пікет прокуратури Криму
18:37, 15 червня 2008Крым
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16 травня - 10.00. Пікет прокуратури Криму у зв`язку з подіями в Алушті. Організатор акції - Партія регіонів.
09.00. - Планується пікет прокуратури прибічниками партії "Союз".
***Мер Алушти В.ЩЕРБИНА і два його підлеглих були затримані 13 червня під час спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗу. Алуштинських урядовців затримали за підозрою в здійсненні посадових злочинів. Їм інкримінують неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді.
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