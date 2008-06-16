Регіонали вимагали «голову» мера Алушти

Близько сотні активістів Партії регіонів сьогодні в Сімферополі пікетували прокуратуру Криму, вимагаючи від правоохоронних органів покарання для мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ та двох його підлеглих, затриманих за підозрою в здійсненні посадових злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, «регіонали» виступали під транспарантами: «Злодіїв до відповідальності!», «Хабарників на нари!», «Хабарників до відповіді!».

Пікетувальники періодично скандували: «Злодіїв до відповіді» і «Закон – один для всіх».

Один з учасників акції – депутат Алуштинської міської ради Борис КЛИНЧУК заявив журналістам, що до урядовців, які порушили закон, потрібно застосувати «жорсткі, але справедливі заходи». «Ми вимагаємо, щоб люди, які порушили закон, займалися хабарами, поборами та здирством, отримали заслужене покарання. Тільки тоді можна говорити про оздоровлення в Алушті», - сказав депутат.

Кілька пікетників зустрілися з представником кримської прокуратури, після чого заявили, що у відомстві почули їхні вимоги.

Акція тривала менш ніж півгодини, після чого пікетники розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, мера Алушти В.ЩЕРБИНУ та двох його підлеглих було затримано 13 червня під час спільної операції, яку здійснили працівники Генпрокуратури України та кримський УБОЗ. Алуштинських чиновників затримали за підозрою в здійсненні посадових злочинів, їх підозрюють у неодноразовому отриманні хабарів в особливо великих розмірах, заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції в Сімферополі. Він пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міськраді.