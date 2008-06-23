Стосовно кримчанки, малюк якої помер від СНІД, порушено справу

Прокуратурою Сімферополя порушено кримінальну справу стосовно 38-річної жінки за злісне невиконання батьківських обов`язків.

Приводом для проведення прокурорської перевірки послужила інформація Центру профілактики і боротьби зі СНІДОМ про те, що жінка, котра є носієм ВІЛ-інфекції, ухиляється від лікування і спостереження фахівців. Відмовившись від лікування, жінка з діагнозом ВІЛ-інфекція зробила такий же вибір за свою дитину, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Малюк, позбавлений можливості проходження необхідних процедур, помер від СНІД у восьмилітньому віці.

Дії матері кваліфіковано за статтею 166 Кримінального кодексу України та караються обмеженням волі на строк від двох до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.