Міськрада Севастополя розірвала домовленості з адміністрацією

Севастопольська міська рада заявляє про розірвання домовленостей із Севастопольською міською державною адміністрацією щодо делегованих їй повноважень.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Севастопольської міської ради, текст якого має кореспондент УНІАН, у зв`язку з тим, що Господарський суд міста Севастополя задовольнив (10 червня ц.р.) позов Севастопольської міськдержадміністрації до Севастопольської міськради щодо визнання протиправними пунктів 2,3,4 і 6 рішення представницької влади міста від 12.03.2008 № 3858 «Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Севастополя за 2007 рік», і «підтвердив, що Севастопольська міська адміністрація не є виконавчим органом Севастопольської міської ради, а є найвищим органом виконавчої влади в регіоні, підзвітна і підконтрольна виключно Президентові і уряду України, про що неодноразово заявляли керівники виконавчої влади міста», на засіданні президії Севастопольської міськради депутатами було ухвалено рішення розірвати домовленість між адміністрацією і радою щодо делегованих повноважень.

За інформацією прес-служби, голова міськради Валерій САРАТОВ, коментуючи рішення Господарського суду Севастополя, зазначив: «10 червня народилося чергове рішення Господарського суду міста Севастополя, в якому вказано, що адміністрація не є виконавчим органом міської ради. За законодавством про місцеве самоврядування, є функції, які прописані законом, а є делеговані повноваження. У зв`язку з відсутністю закону про статус міста Севастополя (передбаченого Конституцією України - УНІАН), між адміністрацією і радою існує домовленість, що рішення ухвалюються спільно, а що стосується делегованих повноважень, міськдержадміністрація виконує функції, підзвітні Севастопольській міськраді».

«Якщо адміністрація непідзвітна в усьому перед міськрадою, нехай самостійно ухвалює рішення і відповідає за ухвалені рішення перед вищими органами влади. Звернувшись до суду, адміністрація тим самим порушила всі домовленості. У даній ситуації виникає питання, хто, якщо не адміністрація, відповідає за виконання бюджету, за комунальну сферу. Севастопольська міська рада виконує рішення Господарського суду міста Севастополя і розриває домовленості з міською адміністрацією», - сказав В.САРАТОВ.

Таким чином, підсумовує прес-служба, «президія міськради відмовилася включити до порядку денного питання, запропоновані міською державною адміністрацією».

Довідка УНІАН. 1 серпня 2006 року Севастопольська міська державна адміністрація і Севастопольська міська рада підписали угоду про взаємодію, яку сторони ще називають ”малою конституцією Севастополя”. Угодою визначено права і обов`язки сторін, взаємні зобов`язання виконавчого і представницького органів влади міста в підготовці і наданні нормативних і правових актів. Крім того, в рамках угоди вирішуватимуться питання економічного характеру, питання виділення земель, культурного розвитку міста, соціального захисту населення тощо.

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН назвав тоді угоду ”серйозним кроком за два місяці співпраці двох гілок влади”, ”основною цеглинкою в наших взаєминах”. За його словами, ”у сторін є бажання йти один одному назустріч”.

У свою чергу, голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ після підписання угоди наголошував: ”Ми висловили дійсно наміри тісно співпрацювати з міською адміністрацією, і разом вирішувати всі питання, які стосуватимуться розвитку Севастополя”. Він також наголосив на важливості документа з огляду на відсутність передбаченого Конституцією України закону про місто Севастополь.