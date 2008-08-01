На Казантіпі покажуть «Сусідній світ»

Міжнародний музичний фестиваль «Сусідній світ» пройде 8-10 серпня в Криму, на мисі Казантіп (недалеко від міста Щолкіно).

Як повідомляють організатори, мета фестивалю - показати людям сусідній світ, повний творчості та креатива.

Планується, що цього року учасниками фестивалю стануть групи «Кирпичи», «...И друг мой грузовик», «Небо здесь», «Барабанда», «Китайгород», «Пунктир», «Мои ракеты вверх» та інші.

Крім музичної складової, до програми увійдуть покази авторських фільмів і мультфільмів на великому екрані просто неба, демонстрація робіт художників і фотографів, барабанне шоу, пляжні конкурси, дискотеки, бармен-шоу, феєрверки.