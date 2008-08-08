Підприємця-хабарника викрито у Севастополі

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Управління МВС України в Севастополі у взаємодії з прокуратурою міста затримали під час одержання хабара директора підприємства, яке займається оформленням документації на право володіння землею.

Як повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України, було встановлено, що за прискорене оформлення документації та її безперешкодне погодження в контролюючих інстанціях, згаданий директор окрім офіційних платежів вимагав із замовників додаткові кошти. У своїй злочинній схемі він використовував зв`язки з корумпованими чиновниками державних установ, в компетенцію яких входять питання оформлення права власності на землю.

Працівникам УБОЗ стало відомо, що зловмисник вимагає черговий хабар. До нього звернулися керівники сільгосппідприємства, створеного на базі колишнього радгоспу, з проханням допомогти в оформленні документів на землю. Мова йшла про земельні ділянки селян, які стали членами нового сільгосппідприємства. За оформлення документів на 100 ділянок директор, окрім офіційної плати, попросив чималу суму.

Правоохоронці затримали директора на місці злочину у його офісі при отриманні хабара у сумі 80 тисяч гривень.

Прокуратурою м. Севастополя стосовно зловмисника порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).