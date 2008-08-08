Біля Сімферополя ловитимуть «терористів»

З 9 по 14 серпня в Криму проводитимуться антитерористичні тактико-спеціальні навчання.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Головного управління Служби безпеки України в Криму, навчання пройде на території гірничо-лісового масиву Сімферопольського району автономії біля сіл Андрусове, Добре, Костянтинівка, Клинівка, Краснолісся, Кизиловка, Партизанське і Піонерське.

Захід проводиться Координаційною групою Антитерористичного центру при кримському Главку СБУ в рамках державної програми по боротьбі з тероризмом в Україні.

«Основна мета антитерористичних заходів - удосконалення системи взаємодії сил і засобів спеціальних підрозділів силових міністерств і відомств, які залучаються до проведення антитерористичних операцій», - йдеться в повідомленні.

У навчальних антитерористичних заходах задіяні сили кримських СБУ і МВС, спецпідрозділів «Альфа» і «Беркут», Управління кримського територіального командування внутрішніх військ МВС, Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України, Головного управління МНС в автономії, органів виконавчої влади Криму. Також у навчаннях буде задіяна штатна бронетехніка спеціальних та оперативних підрозділів правоохоронних органів і силових відомств.

Організатори навчань приносять громадянам вибачення за можливі тимчасові незручності і переконливо просять кримчан і гостей півострова утриматися 9-14 серпня від відвідин місця проведення навчань, а також обмежити пересування на особистому і службовому автотранспорті в цьому квадраті.