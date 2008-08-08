Затулін запитує, а як же Лужков?

Депутат Державної думи Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що Україна для відновлення відносин з Росією повинна скасувати заборону мерові Москви Юрію ЛУЖКОВУ на в`їзд на свою територію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського філіалу Інституту країн СНД з посиланням на К.ЗАТУЛІНА.

«Ми в Росії, безумовно, знаємо, кому ми можемо і повинні дякувати і за що. Задоволення було б повним, якби в російсько-українських відносинах переважала не тільки і не стільки необхідність долати за допомогою доброї волі штучно створені проблеми, скільки норми закону, взаємні союзницькі зобов`язання, повага до прав і свобод громадян обох країн. У своїх правах маю бути відновлений не тільки я, а й мер Москви Юрій ЛУЖКОВ та інші люди, які стали об`єктом політичних переслідувань. Що швидше це відбудеться, то краще для Росії та України», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, останній раз К.ЗАТУЛІНУ заборонили в`їзд до України на один рік наприкінці липня. К.ЗАТУЛІНА затримали в аеропорту Сімферополя 25 липня і відправили до Москви наступного дня.

За інформацією джерела в Службі безпеки України, СБУ порушила щодо К.ЗАТУЛІНА кримінальну справу за спробу дестабілізації ситуації під час святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі.

7 серпня Посольство України в Російській Федерації офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Росії про зняття заборони на в`їзд на територію України депутатові Держдуми РФ Костянтинові ЗАТУЛІНУ.

Довідка УНІАН. Служба безпеки України 12 травня заборонила мерові Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд в Україну через його висловлювання про статус Севастополя.

11 травня в Севастополі на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної належності Севастополя «залишилося невирішеним», і Росія це питання вирішуватиме на користь свого «державного права».