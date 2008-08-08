Україна відреагувала на події у Грузії

Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з подальшим загостренням ситуації у Південній Осетії (Грузія).

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Міністерства закордонних справ України.

“Особливе занепокоєння викликає той факт, що ескалація воєнних дій у зоні конфлікту призводить до втрат серед мирного населення та появи біженців”, - зазначається у документі.

Україна рішуче закликає всі сторони, присутні у зоні конфлікту, вжити вичерпних заходів для негайного припинення вогню, зниження напруженості та розв’язання проблеми за столом переговорів.

Підтверджуючи свою позицію щодо необхідності забезпечення територіальної цілісності і суверенітету Грузії, Україна готова в рамках міжнародних дипломатичних зусиль зробити свій внесок у мирне врегулювання ситуації в регіоні, наголошується у заяві МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Грузія почала військову операцію в Південній Осетії.

Грузинські війська ведуть бої на околицях Цхінвалі, авіація та артилерія здійснюють масований обстріл осетинської столиці. Жителі ховаються в підвалах, а російське телебачення показує палаючі будинки і говорить про загиблих серед мирного населення.

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ оголосив у країні загальну мобілізацію.