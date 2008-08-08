В «Артеку» вперше відбудеться міжнародний кулінарний фестиваль

12 серпня в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) відкриється міжнародний кулінарний фестиваль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Артека», у рамках I Міжнародного кулінарного фестивалю відбудуться дві програми: «Кулінарні подорожі артеківця» і «Один вдома». У програмі «Кулінарні подорожі артеківця» представлено п`ять країн: Італія, Росія, Україна, Франція та Японія.

Кожен день фестивалю буде оголошено днем окремої країни. Щоденні семінари, конкурси і змагання розкажуть про історію кухні кожної країни, її кулінарні особливості та головні продукти, а професійні кухарі навчать дітей готувати дві найзнаменитіші страви цієї країни. У ці дні також відбудуться змагання між загонами та індивідуальні змагання, конкурси-вікторини.

В рамках програми «Один вдома», яка узгоджується з українським Національним проектом підтримки сім`ї, учасники фестивалю опанують приготування страв з найпопулярніших продуктів – картоплі, яєць, овочів, рису, молока тощо. Це надалі допоможе дітям відчути себе повноправним членом сім`ї та відчути свою відповідальність і значущість у ній, зазначили в МДЦ.

Уроки кулінарного мистецтва дадуть відомі майстри кулінарії, а також телеведучий Борис БУРДА, який стане гостем і учасником фестивалю.

«Щоденні загальнотабірні конкурси та змагання виявлять найкращих маленьких кулінарів, які, об`єднавшись у збірні команди, візьмуть участь у фіналі кулінарного фестивалю 17 серпня. Цього ж дня переможці конкурсів і змагань отримають нагороди під час урочистого закриття фестивалю», - сказано в повідомленні «Артека».