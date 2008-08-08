Погода в Криму на вихідні
16:05, 08 серпня 2008Крым
0 0
Український Гідрометцентр повідомляє, що 9-10 серпня у Криму без опадів.
9 серпня (субота) вночі 14-19°, вдень 27-32°; 10 серпня (неділя) вночі 13-18°, вдень 27-32°.
За прогнозами gismeteo, в Євпаторії вдень 9 серпня 27-29°, вдень 10 серпня - 29-31°.
В Алушті вдень 9 серпня 26-28°, вдень 10 серпня - 27-29°.
У Керчі вдень 9 серпня 26-28°, вдень 10 серпня - 25-27°.
9 серпня вдень у Сімферополі 30-32°, вдень 10 серпня - 31-33°.
У Севастополі 9 серпня вдень 26-28°, вдень 10 серпня - 27-29°.
В Ялті 9 серпня вдень 29-31°, вдень 10 серпня 32-34°.
У Феодосії 9 серпня вдень 26-28°, 10 серпня - 27-29°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter