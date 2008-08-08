Погода в Криму на вихідні

16:05, 08 серпня 2008
Крым
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Український Гідрометцентр повідомляє, що 9-10 серпня у Криму без опадів.

9 серпня (субота) вночі 14-19°, вдень 27-32°; 10 серпня (неділя) вночі 13-18°, вдень 27-32°.

За прогнозами gismeteo, в Євпаторії вдень 9 серпня 27-29°, вдень 10 серпня - 29-31°.

В Алушті вдень 9 серпня 26-28°, вдень 10 серпня - 27-29°.

У Керчі вдень 9 серпня 26-28°, вдень 10 серпня - 25-27°.

9 серпня вдень у Сімферополі 30-32°, вдень 10 серпня - 31-33°.

У Севастополі 9 серпня вдень 26-28°, вдень 10 серпня - 27-29°.

В Ялті 9 серпня вдень 29-31°, вдень 10 серпня 32-34°.

У Феодосії 9 серпня вдень 26-28°, 10 серпня - 27-29°.

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