Погода в Криму на вихідні

Український Гідрометцентр повідомляє, що 9-10 серпня у Криму без опадів. 9 серпня (субота) вночі 14-19°, вдень 27-32°; 10 серпня (неділя) вночі 13-18°, вдень 27-32°. За прогнозами gismeteo, в Євпаторії вдень 9 серпня 27-29°, вдень 10 серпня - 29-31°. В Алушті вдень 9 серпня 26-28°, вдень 10 серпня - 27-29°. У Керчі вдень 9 серпня 26-28°, вдень 10 серпня - 25-27°. 9 серпня вдень у Сімферополі 30-32°, вдень 10 серпня - 31-33°. У Севастополі 9 серпня вдень 26-28°, вдень 10 серпня - 27-29°. В Ялті 9 серпня вдень 29-31°, вдень 10 серпня 32-34°. У Феодосії 9 серпня вдень 26-28°, 10 серпня - 27-29°.

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