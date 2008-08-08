Прапор України знову піднято над «Артеком»

Сьогодні Державний прапор України було повернуто на флагшток стели Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», напередодні, 7 липня, активісти Кримського осередку Комуністичної партії України зірвали щоденну процедуру підняття державного стягу на стелі МДЦ «Артек», піднявши туди прапор КПУ.

Сьогодні мітингуючі викрикували антиукраїнські лозунги, закликали до повалення конституційного ладу України. Прикриваючись жінками похилого віку та ветеранами, декілька депутатів місцевих рад намагались не допустити підняття Державного прапору України на стелі міжнародного дитячого центру.

Підняття державного стягу кращими українськими дітьми, що відпочивають в «Артеці», згідно з рішенням дитячої ради, стало новою традицією міжнародного дитячого центру.

Щоденно о 8.00 державний прапор піднімається на стели «Артеку», а о 20.30 урочисто спускається. Після чого стяг передають іншому табору. Підняття прапору здійснюється в рамках програми національно-патріотичного виховання «Я і Україна».

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня кримські комуністи зняли Державний прапор України зі стели МДЦ «Артек» і підняли замість нього червоний. Крім того, комуністи також встановили на стелі нові радянські ордени замість демонтованих.

Сьогодні прес-секретар лідера кримських комуністів Леоніда ГРАЧА Галина МАМИКО повідомила УНІАН, що біля головної стели «Артеку» сталася бійка між комуністами і бійцями «Беркута», які приїхали, щоб зняти ордени і червоні прапори.

За її словами, бійцям «Беркута» вдалося зняти тільки червоний прапор з флагштока, а ордени та червоні прапори на стелі «Артека» комуністи відстояли.

У Відділі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму не змогли на прохання УНІАН прокоментувати ситуацію. «Вони (бійці «Беркута» - УНІАН) - безпосередньо від МВС України, ми ними не командуємо», - сказали в міліції Криму.