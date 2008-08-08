Рескомліс закликає обмежити відвідини лісів Криму

Республіканський комітет Криму з лісового і мисливського господарства у зв`язку з надзвичайно високою пожежонебезпекою закликає обмежити кількість відвідин лісової зони півострова.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Ресікомлісу Максим ГОЛОВАНЬ.

Разом з тим, якщо кримчани і відпочиваючі все ж таки відправляться до лісів, то їх просять суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.

«Забороняється розведення багать, за винятком місць масового відпочинку зі спеціально обладнаними пристосуваннями, що перебувають під контролем працівників держлісоохорони», - зазначили в Рескомітеті. Також комітет закликає громадян не кидати запалені сірники і недопалки, після походу до лісу забирати з собою побутове сміття. У разі виявлення лісової пожежі потрібно негайно повідомити про це в лісогосподарське підприємство, територіальний підрозділ МНС, до місцевих органів влади і вжити заходів з гасіння.

Станом на сьогодні в кримських лісах, підконтрольних Рескомлісу автономії, сталося 50 пожеж загальною площею 26 гектарів.

При цьому Рескомітет нагадує, що недавно горіло 750 гектарів Опукського природного заповідника в Криму. Велика пожежа днях також сталася в ландшафтному заповіднику місцевого значення «Лисяча бухта – Ечкі-Даг» у Приморському лісництві Судацького лісомисливського господарства - вогонь охопив 11 гектарів.