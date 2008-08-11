«Українська громада» вимагає повернути кораблі ЧФ у Севастополь

„Українська громада Севастополя” вимагає термінового повернення кораблів Чорноморського флоту РФ з кавказького узбережжя до місць їх постійного базування.

Як наголошується у заяві громадської організації, текст якої передано УНІАН, „Українська громада Севастополя” з великим занепокоєнням сприйняла факт самовільного виходу з Севастополя 9 серпня 2008 року ракетної ударної групи кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації до грузинського узбережжя Чорного моря на підтримку збройної агресії російських військ проти суверенної Грузії.

До конфлікту залучена і розвідувальна авіація флоту, що базується на кримському півострові”. „Враховуючи, - йдеться далі у заяві, підписаній головою громадської організації „Українська громада Севастополя” Мирославом МАМЧАКОМ, - що на кораблях і в авіації Чорноморського флоту проходять службу багато вихідців з України, а бази забезпечення флоту знаходяться в Україні, їх участь у збройному конфлікті навколо Південної Осетії і морській блокаді Грузії є фактичним втягуванням України у збройний конфлікт з дружньою країною без оголошення війни”. Таким чином, як наголошують автори заяви, „Севастополь, який за свою історію неодноразово піддавався агресивним нападам, з міста дружби перетворюється на центр морської агресії і тероризму, на загрозу навколишнім державам – сусідам”.

"Українська громада Севастополя" також наголошує, що саме грузинські порти стали надійними базами Чорноморського флоту в роки Великої Вітчизняної війни, а грузинський народ їх всебічно і надійно забезпечував у найважчий для Севастополя і флоту період. „Тому втручання Чорноморського флоту і його участь в збройному конфлікті навколо Південної Осетії є грубим попранням морських традицій і нашого спільного історичного минулого”, - підкреслюється у заяві.

„Українська громада Севастополя” підтримує заяву Міністерства закордонних справ України і вимагає негайного повернення всіх кораблів севастопольського базування до Севастополя, припинення польотів розвідувальної авіації ЧФ з Криму до кавказького узбережжя і розслідування факту їх участі у військовому конфлікті без згоди уряду України, а у випадку подальшого ігнорування ними вимог України – до розв’язання конфлікту заборонити їм повернення на територію України.

З метою збереження іміджу Севастополя, миру і злагоди у регіоні та добрих відносин з сусідніми народами „Українська громада Севастополя” вимагає від Президента, уряду і Верховної Ради України: „на основі міжнародного права встановити власні правила участі Чорноморського флоту у конфліктних ситуаціях, які б не уможливлювали втягування нашої країни у воєнні конфлікти; переглянути умови базування і забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні”.