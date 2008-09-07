Чехію не здивує вторгнення російських військ до Криму

Уряд Чехії не виключає, що Крим може стати наступною метою російської великодержавної політики, передає “Німецька хвиля”.

З огляду на вторгнення російських військ на територію Грузії, заступник міністра закордонних справ Томаш ПОЯР заявив, що не здивується, якщо в майбутньому подібний розвиток матиме місце, наприклад, у Криму.

«Ситуація там є не дуже стабільною, і зовсім не складно спровокувати нестабільність у цьому регіоні», - сказав Т.ПОЯР.

Тим часом міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО в інтерв`ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung підтвердив, що Росія видає українським громадянам у Криму російські паспорти. За його словами, на звернення до російської сторони повідомити про кількість виданих паспортів МЗС України відповіді так і не отримав.