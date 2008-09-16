Погода в Криму на 17-19 вересня

Синоптики наполегливо прогнозують дощі

17-19 вересня в Криму очікуються дощі, повідомляє Укргідрометцентр. 17 вересня (середа) вночі 11-16°, вдень 21-26°. Дощ, місцями грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с. 18 вересня (четвер) вночі 12-17°, вдень 20-25°. Дощ, місцями грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с. 19 вересня (п`ятниця) вночі 12-17°, вдень 16-21°. Дощ, місцями грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

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