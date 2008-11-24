10 культових споруд Феодосії внесені до почесного списку

6 православних храмів, 3 вірменські церкви і одна мусульманська мечеть Феодосійського регіону внесені до списку пам`ятників місцевого і національного значення, розташованих на території Криму.

Як повідомила начальник управління архітектури і містобудування Феодосії Олена ЗАБРОДА, до цих споруд відносяться: Введенська церква ХІІІ століття; Церква Іверської ікони Божої Матері ХІV століття; Церква Іоана Богослова XIV-XV ст.; Церква Георгія XIV століття; Церква Стефана XII-XIV ст..; Церква Воздвижения XIX ст.; Церква Архангелів Гавриїла і Михайла XV ст., Церква Сергія XVI ст.; Церква Георгія XIV ст. і Мечеть Муфті-Джамі ХVІІ ст.

Майже всі ці культові споруди передані релігійним общинам і функціонують, повідомляє прес-служба виконкому міськради Феодосії.

Але, каже О.ЗАБРОДА, релігійні общини не квапляться укладати охоронні договори згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини». «Це ставить під загрозу збереження культурних цінностей», - зазначили у виконкомі. Єдина община, яка має охоронне свідоцтво, - храм в ім`я «Введення в храм Пресвятої Богородиці».