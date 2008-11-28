10 і 12 років в`язниці одержало кримське подружжя за дітовбивство

Апеляційний суд Криму сьогодні ухвалив вирок подружжю з Сімферополя, які вбили свого новонародженого сина.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, суд призначив за умисне вбивство при обтяжливих обставинах батьку дитини покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, а матері - у вигляді 10 років.

«Батьки, що виховували двоє дітей, вважали, що третя дитина буде для сім`ї тягарем, тому вирішили вбити його після народження. Жінка, як могла, приховувала вагітність, народила вдома, після чого дитину втопили, а його тіло закопали в лісовому масиві», - повідомили в прокуратурі.

Прокуратурою в даний час готуються позовні заяви про позбавлення засуджених батьківських прав.