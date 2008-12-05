Україна наполягає на $1 млрд збитків від мазутної аварії

Оцінка експертів Єврокомісії та Програми ООН з довкілля (ЮНЕП) щодо збитків, завданих внаслідок розливу нафти у Керченській протоці у 2007 році у розмірі 28 мільйонів доларів, не є комплексною і не може вважатися такою, що відображає фактичні збитки, завдані державі внаслідок надзвичайної ситуації.

Таким чином Міністерство охорони навколишнього природного середовища України відреагувало на повідомлення щодо оцінки європейськими експертами збитків, завданих Україні внаслідок розливу нафти з російського судна «Волганефть-139».

«20 листопада цього року у ряді українських ЗМІ була оприлюднена інформація про результати експертної місії Європейської комісії та Програми ООН з довкілля за результатами вивчення наслідків аварії російського танкера «Волганефть-139» під час надзвичайної ситуації у Керченській протоці. В оприлюдненій інформації з посиланням на експертний звіт та коментарі до нього, надані Директором Програми ООН з довкілля Жаном Крістофером Бюв’є, зокрема йдеться про оцінку завданих Україні збитків внаслідок розливу нафти з російського судна «Волгнанефть-139» у розмірі 28 мільйонів доларів», - нагадує Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Міністерство звертає увагу на те, що у заключному звіті експертної місії йдеться про «розрахунок основних витрат, понесених українською економікою внаслідок розливу нафтопродуктів у Керченській протоці», які не враховують інших збитків, завданих Україні внаслідок забруднення морського середовища та узбережжя, втрати біорозмаїття та погіршення якості води, земельних та рекреаційних ресурсів, витрати на очистку та оперативні заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, реабілітацію забруднених територій тощо.

«Експертна оцінка також не враховує і економічної шкоди спричиненої аварією, такої як: втрачені прибутки промисловості, туризму та видобутку водних живих ресурсів», - кажуть у міністерстві.

«У звіті експерти визнають обґрунтованість застосованих Україною законодавчих підходів до визначення розміру збитків і не ставлять під сумнів оцінку, представлену Урядом України у розмірі понад 1 млрд доларів США, - йдеться у коментарі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. - Принагідно відзначаємо, що оцінка заподіяної шкоди та збитків, завданих Україні, оприлюднена раніше Україною, є комплексною і розраховувалася згідно із нормами чинних нормативно-правових документів країни з урахуванням відповідних норм і принципів міжнародного права».

Нагадаємо, внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася 11-12 листопада 2007 року у Керченській протоці, затонуло судно під прапором Російської Федерації - танкер «Волганефть-139» з вантажем мазуту у кількості 4077 тонн. Через аварію судна безпосередньо до протоки потрапило близько 1200 тонн нафтопродуктів. Це призвело до забруднення морського середовища і узбережжя.