Депутати Севастополя відмовилися підвищувати тарифи

Севастопольські депутати сьогодні на сесійному засіданні в черговий раз відмовилися переглядати комунальні тарифи у бік їх дво- триразового підвищення, як це пропонує Севастопольська міська державна адміністрація.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської держадміністрації Сергій КУНІЦИН, аргументуючи з трибуни сесії необхідність внесення даного питання до порядку денного, підкреслив, що в ситуації, яка склалася, не ухвалювати ніякого рішення злочинно для обох гілок влади міста. За словами голови виконавчої влади, він розуміє, що, ставлячи питання про підвищення тарифів, він іде «на політичну смерть, але готовий це зробити, оскільки знаю: з 1 січня у нас відключать газ, тепло, гарячу воду».

Як додав С.КУНІЦИН, «якщо в Києві, де живуть Президент, генеральний прокурор, прем`єр-міністр, все керівництво країни, - через п`ять днів боїв ледь-ледь примусили НАК «Нафтогаз України» включити газ, то хто буде в Севастополі заступатися за цю ситуацію?».

За словами С.КУНІЦИНА, є декілька варіантів, один із яких: «Давайте дамо дотації, але визначимо джерело, треба 359 мільйонів. Завтра курс долара піднімуть - буде 459 мільйонів. Вони у нас є? Їх у нас немає».

«Є й інший варіант, який ми також пропонували: нульова рентабельність, мінус 10%, мінус 20%... Ми порахували: у нас на сьогодні 32 тисячі гривень субсидій використовував Севастополь, тоді як Івано-Франківськ, вдвічі менший Севастополя, одержав понад 11 мільйонів гривень субсидії. У нас 400 сімей одержують субсидії. І якщо ми приведемо тарифи «до нуля», у нас одержуватиме субсидії 26 тисяч сімей. І якщо хто платив 200 гривень за квартиру, той і буде їх платити. Ми порахували, що якщо ми приведемо тарифи до нульової рентабельності, місто одержить із державного бюджету 110 млн. грн. субвенцій для населення, й більше 20% від доходів люди платити не будуть», - додав він.

Голова міськадміністрації також підкреслив: «Після 1 січня у нас ресурсу (фінансового ресурсу - УНІАН) немає. Дасть Бог, сьогодні ви внесете зміни до бюджету, «вигребемо» останні ресурси, заплатимо НАК «Нафтогаз України». Сьогодні Севастополь ставлять як приклад, що він розраховується за газ, але у нас це щастя закінчиться 1 січня. Я відповідально про це заявляю. Тому, звичайно, можна говорити, хто за народ, хто проти народу, хто за тарифи, хто проти, але реальна ситуація ось така».

За словами С.КУНІЦИНА, він нікого не лякає, а «видає» об`єктивну ситуацію: 400 млн. грн. (на дотацію підприємств ЖКГ - УНІАН) ми не знайдемо».

Він підтвердив, що якщо міськрада делегує й передасть міськадміністрації право встановлювати тарифи, «то ми разом із антикризовою групою готові протягом тижня відпрацювати це питання, мінімізувати витрати, провести роз`яснювальну роботу з населенням. Інакше - крах».

За те, щоб внести питання про підвищення тарифів до порядку денного сесії Севастопольської міськради, проголосували тільки 7 депутатів.

Голова міської ради Валерій САРАТОВ у перерві сесії в інтерв`ю журналістам прокоментував рішення депутатського корпусу: «Тому що земельні аукціони повинні були проводитися в травні - не проводилися» (мається на увазі те, що фінансові надходження від проведення земельних аукціонів є основним джерелом у міському бюджеті на покриття витрат комунальних підприємств - УНІАН). Крім того, як вважає В.САРАТОВ, тарифи, що вносяться міськадміністрацією, «не опрацьовані».

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі протягом вже декількох років комунальні тарифи (крім тарифів на холодну воду й водовідведення) є одними з найнижчих в Україні.