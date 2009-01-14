Потерпілим від вибуху євпаторійцям до кінця січня вручать 59 квартир

Постраждалим від вибуху в Євпаторії до кінця січня планується вручити 59 квартир, заявила міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

"19 січня вручатимемо ключі від 28 квартир і 27 січня вручатимемо ключі від решти 31 квартири", - сказала вона, повідомляє прес-служба міністерства.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, людям, які отримали нові помешкання, до кінця цього місяця БТІ оформить технічні паспорти та свідоцтва права власності на квартири. Також будуть збережені номери телефонів, яким користувалися мешканці напівзруйнованого будинку.

13 січня на засіданні Євпаторійської міської ради за участі міністра створено робочу групу з виконання заходів ліквідації наслідків надзвичайної ситуації по вулиці Некрасова, 67.

Л.ДЕНІСОВА відзначила, що під час засідання були визначені особи, які відповідатимуть за вселення людей, обговорювалось питання надання матеріальної підтримки постраждалим на придбання медикаментів, вирішено питання про переїзд та надання допомоги при переносі речей. Також, наголосила міністр, вирішувалось питання оздоровлення сімей та зокрема дітей, які постраждали внаслідок надзвичайної події.

На виконання доручення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО обговорювались заходи, які вживатимуться, щоб діти з постраждалих сімей, які навчаються на платній основі, були переведені на бюджетну форму навчання, а вступники до вищих навчальних закладів - могли навчатися за державні кошти.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня 2008 року о 21.45. Було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. 27 осіб загинули. 21 особу врятовано.

Мешканцям напівзруйнованого будинку 30 грудня 2008 року вручили ордери на 42 нові квартири.

Міністр праці та соціальної політики Л.ДЕНІСОВА 31 грудня заявила, що мешканці вцілілих 4-го, 5-го і 6-го під`їздів житлового будинку також отримають нове житло.

12 січня Ю.ТИМОШЕНКО вручила потерпілим 21 ключ від нових квартир і 48 ордерів на квартири.