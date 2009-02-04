За рахунок бюджету в «Артеку» буде оздоровлено 20 тисяч дітей

Уряд сьогодні на засіданні затвердив порядок використання бюджетних коштів на оздоровлення дітей у міжнародному дитячому центрі «Артек» і Українському державному центрі «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«За рахунок державного бюджету буде оздоровлено 28 тисяч дітей, зокрема 20 тисяч – в «Артеку» і 8 тисяч у «Молодій гвардії», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, ще 5 тисяч путівок розповсюджуватиметься безпосередньо МДЦ «Артек» через вільний продаж без посередників. «Це означає, що не буде ніяких накруток на вартість путівки», - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

«Всі рішення, які прийняті сьогодні урядом, і закони, прийняті парламентом, дають змогу забезпечити безперебійне цілорічне функціонування як «Артеку», так і «Молодої гвардії», - резюмував Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Кабмін передав МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента в сферу управління уряду.

3 лютого Верховна Рада прийняла ряд законів, які забезпечують функціонування «Артеку» і «Молодої гвардії».

Зокрема, це закон про зміни до закону «Про державний бюджет України на 2009 рік» і закон про державну підтримку та особливості функціонування «Артеку» і «Молодої гвардії», а також постанова «Про невідкладні заходи щодо державної підтримки Міжнародного дитячого центру «Артек» і державного підприємства «Український державний центр «Молода гвардія».