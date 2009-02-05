Кримські автомобілісти підтримали всеукраїнську акцію протесту проти збільшення транспортного збору.

Сьогодні вранці акція відбувалася в Сімферополі, на Московській трасі, біля поста Державтоінспекції.

За підрахунками ДАІ, в акції взяли участь власники більш як 170 автомобілів. «Стояли і джипи, і російські автомобілі, й іномарки, і машини типу маршруток, була також парочка вантажівок», - повідомив кореспондентові УНІАН телефоном працівник прес-служби Управління кримської Державтоінспекції.

Інший працівник прес-служби кримської ДАІ Андрій РЯБИКОВ повідомив УНІАН, що організатори «офіційно не заявили про свою акцію». «Вчора ми навіть не могли встановити, хто організатор. Були тільки листівки, Інтернет (в Інтернеті з`явилася інформація про акцію, також з`явилися листівки – УНІАН). А треба було погоджувати маршрут», - сказав А.РЯБИКОВ. Тому, зазначив він, працівникам ДАІ «довелося працювати на випередження». «У нас працював наряд із забезпечення безперешкодного руху транспорту, щоб не паралізувати рух у місті», - сказав А.РЯБИКОВ.

Автомобілісти, які беруть участь в акції, вже почали роз`їжджатися з Московської траси. Акція протесту сьогодні продовжилась в центрі міста.

Як повідомляв УНІАН, всеукраїнська акція протесту проти збільшення транспортного збору та податків відбудеться сьогодні в усіх великих містах. Її організатори обіцяють участь в акції представників понад 500 автомобільних клубів України.

Власники автомобілів обурені планами в кілька разів підняти ставку податку з транспортних засобів і вимагають скасування поборів.