В Криму махінатори здали в оренду неіснуючий літак

В Криму викрито посадових осіб закритого акціонерного товариства, які отримали від іноземної компанії 157 тис. дол. передоплати за оренду літака, якого не мали, та привласнили ці гроші.

Про це повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Слідчим відділенням лінійного відділу аеропорту “Сімферополь” порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.