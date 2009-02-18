В Криму махінатори здали в оренду неіснуючий літак
14:10, 18 лютого 2009Крым
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Отримали від іноземної компанії $157 тис.
В Криму викрито посадових осіб закритого акціонерного товариства, які отримали від іноземної компанії 157 тис. дол. передоплати за оренду літака, якого не мали, та привласнили ці гроші.
Про це повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Слідчим відділенням лінійного відділу аеропорту “Сімферополь” порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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