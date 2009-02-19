В Євпаторії затримали банду, яка скоїла розбійний напад на бізнесмена

Співробітники Подільського райуправління міліції Києва затримали в Євпаторії злочинне угруповання у складі 4 осіб, яке 29 січня цього року в столиці із застосування травматичної зброї заволоділо 160 тис. грн., які належали бізнесмену з Кривого Рогу.

Як розповів УНІАН помічник начальника Подільського РУ УМВС України в Києві у зв’язках з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ, один із злочинців був добре знайомий з бізнесменом. Він запропонував йому позичити своєму знайомому понад 50 тис. дол. під заставу квартири в Києві і сплати 10% річних.

За словами О.РАДКЕВИЧА, по прибуттю до столиці бізнесмена повезли на житловий масив «Виноградар», начебто подивитись квартиру та оформити угоду, після чого усі четверо напали на нього, застосувавши травматичний пістолет. Було випущено кілька куль, чотири з яких потрапили в голову бізнесмена, в тому числі дві завдали проникаючі поранення.

Після цього нападники заволоділи сумкою з грошима, однак не змогли знайти у потерпілого ще 30 тис. дол., які він сховав під одягом.

Стосовно всіх затриманих порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.