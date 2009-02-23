«Беркут» вибачився перед родиною кримських татар

Міліція Криму заявляє, що не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар у селищі Мирне, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку.

Про це сказано в заяві Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Криму.

Дільничний інспектор міліції Сімферопольського райвідділу, який обслуговує Мирне, близько опівночі 21 лютого отримав інформацію про перебування на території одного з домоволодінь селища особи, яку розшукують за здійснення низки тяжких злочинів.

Злочинець, який перебуває в розшуку, 1960 року народження, раніше судимий, 15 лютого поточного року під загрозою застосування обріза мисливської рушниці захопив 23-річну доньку своєї колишньої співмешканки, вивіз її в невідомому напрямі на автомобілі «Фольксваген-пассат», і, погрожуючи по телефону її матері, зажадав гроші за повернення доньки, повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю міліції Криму.

З моменту здійснення злочину працівники міліції активно почали розшук викрадача та його заручниці. 17 лютого в Сімферополі знайшли авто, використане для здійснення злочину. Перевіряли адреси можливого перебування зловмисника, «прочісували» територію самовільно захоплених ділянок поблизу с. Мирне і вул. Маршала Жукова в Сімферополі.

Двоє жителів селища, які особисто знали підозрюваного, заявили, що близько 23.00 21 лютого бачили та впевнено впізнали його в одному з дворів, і готові на місці повідомити працівникам міліції цю адресу.

На підставі наявної інформації та з урахуванням того, що злочинець озброєний вогнепальною зброєю, для здійснення його затримання на місце викликали групу захоплення спецпідрозділу «Беркут», пояснюють у кримському ГУ міліції.

О першій ночі 22 лютого під час операції захоплення для дезорієнтації злочинця спецназ застосував світлошумову гранату, яку кинули в порожню кімнату. Господар домоволодіння, 1950 року народження, спробував викинути спецзасіб на вулицю. Внаслідок вибуху чоловік зазнав серйозне поранення лівого зап’ястя. У будинку та на прилеглій території злочинця не знайшли.

Керівництво Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим просить вибачення у постраждалого та членів його сім`ї.

ГУ МВС України в Криму спільно з прокуратурою за цим фактом здійснюють відповідну перевірку, за наслідками якої буде дано правову оцінку діям кожного працівника, який брав участь у проведенні операції.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар у селищі Мирне Сімферопольського району Криму.