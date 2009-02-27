Митники Криму запобігли незаконному вивезенню стародавньої вази

Співробітники митного поста „Сімферополь – аеропорт” Кримської митниці запобігли спробі незаконного вивезення за межі України керамічної вази роботи кримських майстрів гончарного мистецтва періоду кінця ХVІІІ - почала ХІХ ст.

Як повідомили у прес-службі Державної митної служби України, старовинну вазу ручної роботи в звичайному поліетиленовому пакеті намагався провезти громадянин Туреччини, що слідував авіарейсом „Сімферополь – Стамбул”.

Він самостійно вибрав для себе спрощену систему проходження митного контролю „зелений коридор” і поставив свій багаж на стрічку рентген-апарата, за допомогою якого і виявили стародавність. За словами порушника, старовинну вазу попросили відвезти до Туреччини його знайомі, не забезпечивши, проте, необхідними дозвільними документами на вивезення подібних предметів.

Як зазначають митники, ваза дуже непогано збереглася. За попередньою версією мистецтвознавців, в такому стані предмет старовини міг знаходитися як у приватній колекції, так і в могильнику, де міг бути виявлений так званими „чорними археологами”.

Працівниками Кримської митниці складено протокол про порушення митних правил за статтею 339 (порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю) Митного кодексу України. Ваза передана експертам для дослідження і визначення її реальної культурно-історичної цінності.