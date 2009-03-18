Парламент Криму закликав Україну активізувати співпрацю з Росією

Верховна Рада Криму закликає активізувати співпрацю України з Росією та іншими країнами – колишніми республіками Радянського Союзу, передає кореспондент УНІАН.

«Верховна Рада Криму вважає за необхідне активізувати політику, спрямовану на розвиток всеохоплюючої співпраці України, перш за все, з Російською Федерацією та іншими республіками колишнього СРСР», – мовиться у прийнятій сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту заяві у зв`язку з 18-ю річницею Всесоюзного референдуму про збереження СРСР як оновленої федерації суверенних республік.

На території СРСР у референдумі, який відбувся 17 березня 1991 року, взяли участь 148,5 мільйона осіб, із них 113,5 мільйона висловилися за збереження оновленого Союзу. «На жаль, драматичні події, які відбулися потім у нашій країні, не дозволили реалізуватися волі народу, висловленій у ході Всесоюзного референдуму 1991 року», – йдеться в заяві кримського парламенту.

Крім того, парламент автономії заявив про свою готовність «максимально сприяти вступу України до міжнародних організацій Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕс) і Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)».

ВР Криму вирішила направити документ до Верховної Ради України, обласних рад, міських рад Києва та Севастополя, Державної думи Російської Федерації та Ради Федерації РФ.

Під час ухвалення заяви один із кримських парламентаріїв виніс на трибуну велику карту з кордонами Радянського Союзу й написом «Велика Росія. Ми пам`ятаємо – це земля наших предків!».