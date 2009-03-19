Рух про нового міністра курортів Криму: це початок кінця галузі
Кримський депутат б’є на сполох
Голова Кримської крайової організації Народного Руху України, депутат кримського парламенту Леонід ПИЛУНСЬКИЙ вважає, що призначення Андрія СУМЦОВА на посаду міністра курортів автономії "положить кінець туристичній галузі півострову", повідомляє прес-служба партії.
"Таке призначення говорить про кінець біло-блакитної влади в Криму, адже до влади приходять люди із сумнівним минулим і поганою професійною кваліфікацією", - заявив представник НРУ.
На його думку, призначення А.СУМЦОВА негативно відобразиться на туристичній інфраструктурі на півострові, адже він не мав жодного відношення до туризму і не має необхідних знань.
Також лідер Кримської організації НРУ заявив, що посада міністра курортів в туристичному регіоні України є дуже прибутковою з огляду відмивання грошей, отримання так званих "відкатів" тощо.
***18 березня Верховна Рада Криму призначила депутата з фракції Блоку Вітренко, колишнього директора Дніпропетровського центрального ринку (ринок "Озерка") А.СУМЦОВА міністром курортів і туризму автономії. Питання про призначення А.СУМЦОВА розглядалося в пакеті з іншими кадровими питаннями.