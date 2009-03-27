Турбота Партії регіонів про народ не знайшла розуміння у політологів

Експерти застерігають Партію регіонів від політизації запланованих нею акції протесту і закликають дбати про національні інтереси.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, за словами експерта Віталія БАЛИ, ініціатори акцій протесту не в повній мірі розуміють можливих наслідків таких дій в умовах економічної кризи. На його думку, їхня основна ідея полягає у нагнітанні радикальних настроїв. При цьому експерт переконаний, що “енергія, побудована на негативних емоціях, ніколи не приведе цих політиків до влади”.

Політолог Володимир ФЕСЕНКО зазначив, що акції протесту на захист певних соціальних інтересів цілком мають право на існування, однак у нинішній ситуації вони стають надмірно політизованими. Кажучи про заплановані Партією регіонів акції протесту, експерт сказав, що “це свідома політична акція”. При цьому він підкреслив, що в умовах кризи надзвичайно важливо зберегти керованість цього дійства, думаючи не тільки про партійні інтереси, а й про інтереси загальнодержавні.