У Криму затримали ув`язненого, який втік з колонії у Херсонській області

Оперативники управління Держдепартаменту з виконання кримінальних покарань в Херсонській області затримали ув`язненого, який здійснив втечу з колонії №105, що в с. Дар’ївка Білозерського району Херсонської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління генерал-майор Володимир ПІНЬКАС.

За його словами, 20-річний ув`язнений перебував у відділенні соціальної реабілітації і найближчим часом міг бути відпущений на волю. У цьому відділенні застосовується послаблений режим контролю за ув’язненими.

Ув`язнений втік вдень 2 квітня і за добу був затриманий у Сімферополі.

Як повідомив генерал В.ПІНЬКАС, ув`язнений дістався до Сімферополя на таксі. Таксі він викликав телефоном і розплатився з водієм готівкою.

При цьому, за словами В.ПІНЬКАСА, ув’язненим заборонено мати при собі засоби зв`язку і готівку.

Втікача можуть посадити в колонію на 3 роки. Плюс йому доведеться відсидіти ще 2 роки за попереднім вироком.