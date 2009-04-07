У Криму винуватець ДТП отримав 10 років в`язниці з конфіскацією майна

У Криму засуджено до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна винуватця дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули три людини і ще одна отримала травми.

Аварія сталася на початку листопада минулого року.

Громадянин порушив декілька заборон. "По-перше, він сів за кермо чужої машини без дозволу власника і напідпитку. По-друге, ганяв по нічному місту із швидкістю 150 км на годину, ігноруючи вимогу працівників ДАІ зупинитися. В аварії три пасажири загинули, один отримав тілесні ушкодження. Чужа машина була розбита", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Прокуратура Центрального району Сімферополя довела в суді вину лихача у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.286 та ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі декількох осіб, та незаконне заволодіння транспортним засобом).