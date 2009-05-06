В День пам`яті жертв депортації пройде міжнародна акція «Хвилина скорботи і єдності»

18 травня кримські татари проведуть міжнародну акцію «Хвилина скорботи і єдності» на згадку про жертв депортації 1944 року.

Як передає кореспондент УНІАН, 18 травня 2009 року виповнюється 65 років з моменту масового виселення кримських татар з території Криму до Узбецької РСР.

Проведення акції «Хвилина скорботи і єдності» ініціювали ряд членів громадських організацій кримських татар з різних країн і підтримав кримськотатарський Меджліс.

«Рівно о 12.00 за київським часом учасники акції, незалежно від місця знаходження і заняття в цей час, зупиняються на кілька хвилин, схиляють голову і вимовляють молитву на згадку про тих, хто не повернувся (з місць депортації), і в подяку Всевишньому за те, що ми повернулися на Батьківщину – до Криму», – повідомила УНІАН прес-секретар Меджлісу кримських татар Ліля МУСЛІМОВА.

18 травня на центральній площі Сімферополя традиційно пройде Всекримський скорботний мітинг. Планована чисельність заходу – більш як 25 тис. чоловік, повідомили в Меджлісі. «Ми сподіваємося, що прийдуть всі небайдужі, всі, хто пам`ятає цю дату», – сказала Л.МУСЛІМОВА.

Довідка УНІАН. У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлене НКВС постанову «Про виселення кримських татар з Кримської АССР до Узбецької РСР». Кримських татар звинуватили у співпраці з фашистами.

Виселення почалося вранці 18 травня 1944 року і було завершено до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар було депортовано з території півострова.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році – вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу зіграла Декларація Верховної Ради СРСР 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпечення їхніх прав». У 1991 році було увалено закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації. Зараз населення Криму становить більш як 1,9 млн., з них понад 260 тисяч – кримські татари.