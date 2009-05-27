У Севастополі відсутні перешкоди для вивчення української мови

У школах Севастополя відсутні будь-які перешкоди для вивчення української мови, заявила голова постійної комісії міської ради з соціальних і гуманітарних питань Тетяна СОРОКІНА сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

«Ми вирішили зустрітися з вами з тією метою, щоб припинити той потік інформації, яка так активно з`явилася після ухваленого рішення на сесії міськради «Про підсумки проведення загальноміських батьківських зборів «Російська мова - від проблеми до вирішення», - сказала депутат. За її словами, рішення ухвалено відповідно до чинного законодавства.

За твердженням Т.СОРОКІНОЇ, «поправка, яка пропонувалася спочатку, - ”перевести мову навчання”, - не пройшла». «Депутат Дмитро БЄЛІК запропонував внести зміни до статутів шкіл, у яких позначити навчання російською мовою. Коли погоджувальна комісія почала розбирати цю поправку, й депутат БЄЛІК при цьому був присутній, ми побачили, що дана стаття в статутах шкіл існує. Причому, в статутах шкіл написано, що в навчальній установі ведеться навчання російською мовою з обов`язковим вивченням державної мови», - сказала вона. Тобто, зазначила Т.СОРОКІНА, ця поправка фактично втратила сенс, але депутати на погоджувальній комісії запропонували включити в рішення такі слова: «відповідно до рішення міської ради».

Вона повідомила, що «міська рада направила рішення в інстанції, які його запитували, зокрема в прокуратуру, протести поки не надходили».

Як стверджує Т.СОРОКІНА, українська мова в школах Севастополя, «активно розвивається». «Як доказ - випускники вже декілька років на тестуванні з української мови займають одні з перших місць в Україні, наші учні є переможцями всеукраїнських олімпіад з української мови», - сказала депутат. Тобто, зазначила вона, «якість навчання достатньо пристойна».

При цьому депутат додала, що «школи міста, за винятком однієї, є школами навчання російською мовою» (в Севастополі 69 шкіл, лише в одній викладання повністю ведеться українською мовою – УНІАН). «У типових статутах шкіл передбачено, що за рішенням батьків можуть утворюватися класи з навчанням іншими мовами. Так от, у наших школах і гімназіях утворено 33 класи з навчанням українською мовою. Вони існують і діють. Зокрема, поточного навчального року в трьох школах у трьох районах міста введено навчання українською мовою, підкреслюю, за бажанням батьків, із 1-го класу. Тобто, ніяких перешкод цьому в місті немає», - заявила вона.

Водночас, додала Т.СОРОКІНА, «позбавляти севастопольських учнів (права) проходити тестування російською мовою - це неправильно».

На її думку, «з урахуванням того, що згідно з останнім переписом населення, 90,6% у Севастополі є російськомовними, звичайно, напруженість, пов`язана з мовою, в місті існує». Тому, як сказала Т.СОРОКІНА, «ухвалене міськрадою рішення - це питання робоче, яке в повному обсязі відповідає сподіванням, настроям і потребам наших громадян».