США не готові відкрити консульство в Криму

Сполучені Штати Америки поки що не готові відкрити своє консульство в Криму, про це заявив журналістам у Сімферополі тимчасово повірений у справах США в Україні Джеймс ПЕТТІТ.

«Поки що ми не готові відкрити консульство. Я думаю, що це не скоро буде», – сказав він.

Д.ПЕТТІТ наголосив, що без бажання кримської влади дипломатичну структуру не буде створено.

«Звичайно, ми нікого не змушуватимемо. Якщо справді з кримського боку не бажають нашої присутності, тоді ми пошукаємо, можливо, інше місто для відкриття консульства. Звичайно, ми не хочемо бути там, де ми не бажані», – сказав тимчасово повірений.

Разом з тим, на його думку, середньостатистичний кримчан зацікавлений у розвитку відносин зі Сполученими Штатами й іншими країнами світу.

Д.ПЕТТІТ вважає, що США слід було б краще пояснити жителям Криму, що вони хотіли б відкрити на півострові. «Це ми винні в тому, що пояснення неясні, що люди не розуміють», – заявив тимчасово повірений.

Дипломат відзначив, що жителі автономії, ймовірно, з підозрою ставляться до самого терміну American Presence Post, використовуваного Державним департаментом США. «Всі питають, що таке пост американської присутності. Думають, можливо, це штаб-квартира ЦРУ або якась натівська база. Марно турбуються», – запевнив Д.ПЕТТІТ. За його даними, такі пости США створено в багатьох країнах світу, зокрема – в Японії, Франції, Німеччині.

Тимчасово повірений повідомив, що «за міжнародним законом і за Віденською конвенцією це (пост присутності) те саме, що й консульство».

Він відзначив, що створювати нові консульства «дуже-дуже дорого». У разі браку коштів на створення повноцінного консульства США відкривають пости присутності. «Коли грошей не вистачає на справжні консульства, іноді йдемо на компроміс і відкриваємо спочатку так званий пост американської присутності», – пояснив Д.ПЕТТІТ.

Разом з тим, наголосив він, для Штатів бажано відкриття в Криму «стовідсоткового консульства». Воно могло б видавати візи, надавати послуги американцям, які перебувають в автономії, розвивати відносини з кримчанами в політичній, економічній і культурній сферах.

Тимчасово повірений у справах США в Україні повідомив, що під час своїх зустрічей з керівництвом автономії намагається пояснити плани Америки. «Але поки що не можу сказати, чи буде консульство і коли буде», – додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року Україна і США підписали у Вашингтоні Хартію про стратегічне партнерство. У документі, зокрема, наголошувалося, що Україна вітає намір США організувати американське дипломатичну присутність у Сімферополі.

18 лютого 2009 року кримський парламент виступив із зверненням до вищого керівництва України, в якому просив утриматись від відкриття офісу США. Депутати заявили, що рішення про створення диппредставництва ухвалено «без урахування державних гарантій» щодо статусу і повноважень автономної республіки і сприйняте більшістю кримчан як провокаційне.