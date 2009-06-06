Фестиваль у Криму сприятиме збереженню російської мови в Україні

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЄДЄВ вважає, що третій Міжнародний фестиваль «Велике російське слово», який відкрився в Криму, сприятиме збереженню та розвитку російської мови в Україні.

Про це йдеться в його вітанні учасникам і гостям фестивалю.

«Проведення такого значущого форуму стає доброю традицією. Його насичена програма і широке коло учасників підтверджують зростаючу потребу в розширенні двосторонніх культурно-гуманітарних зв`язків і прямих людських контактів», – сказано в посланні Д.МЕДВЄДЄВА, яке цитує прес-служба Кремля.

Російський Президент зазначив, що нинішній фестиваль проходить в рік святкування двох важливих ювілейних дат – і в Росії, і в Україні широко відзначаються 200-річчя з дня народження великого письменника Миколи Гоголя і 300-річчя Полтавської битви.

«Переконаний, що фестиваль додасть нового імпульсу популяризації і збереженню російської мови і російської культури в Україні, стане важливим кроком на шляху зміцнення загального гуманітарного простору, заснованого на духовній і культурно-історичній близькості наших народів», – наголосив Д.МЕДВЄДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, фестиваль «Велике російське слово» проходить в Криму 6-12 червня. У його програмі – концерти, творчі зустрічі, круглі столи, свято російської книги, гоголівські, пушкінські і чеховські читання. Він організований Російською общиною Криму і владою автономії.

Загальний кошторис заходу перевищує 1 млн. грн., з них близько 700 тис. – гроші бюджету Криму. Організаторам заходу допомагає комісія при уряді Російської Федерації у справах співвітчизників за кордоном, уряд Москви і фонд «Російський світ». Влада України не бере участі у фінансуванні.