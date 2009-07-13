У Криму штормове попередження

Штормове попередження оголосили на сьогоднішній день в кримській автономії у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«Місцями на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів на секунду», - зазначили рятувальники.