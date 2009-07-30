Мегаплантацію конопель знайшли у Криму

Співробітники Служби безпеки України виявили поблизу від Сімферополя велику плантацію конопель – на 30 гектарах землі росло більш як 200 тисяч кущів.

Як повідомили у прес-групі Головного управління СБУ в Криму, ця плантація є найбільшою з виявлених співробітниками спецслужби в автономії за останні декілька років.

”Поля, площею близько тридцяти гектарів, були густо всіяні конопляними кущами різного розміру”, - сказано в повідомленні.

Орендар поля заявив, що не обробляв ”угіддя” більше року і поняття не мав, що виросло на його землях.

”Зате про достоїнства полів знали місцеві жителі, які під покровом ночі навідувалися перевірити, чи дозрів урожай”, - заявили в СБУ.

За розпорядженням Служби безпеки орендар за допомогою тракторів очистив поля від конопель. Цей процес зайняв у нього декілька днів.

Співробітники СБУ разом з працівниками органів МВС проводять заходи з виявлення осіб, причетних до незаконного вирощування конопель.